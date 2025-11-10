Il punto sulla Premier League - Arsenal, è l'anno buono? Crisi Liverpool, Chelsea terzo

La Premier League non fa prigionieri. Un anno fa fu il Manchester City a incappare in un periodo complicato, che portò la squadra di Guardiola ad accumulare un distacco dalla vetta incolmabile già nel girone d'andata. Anche stavolta sono i campioni in carica a essere in difficoltà: dopo un inizio perfetto, il Liverpool sembra essersi disunito e ha perso cinque delle ultime sei partite.

Il campionato inglese resta molto equilibrato. In testa c'è l'Arsenal con 26 punti e un percorso quasi perfetto: 8 vittorie, 2 pareggi e solo una sconfitta. Alle spalle dei Gunners riecco i Guardiola-boys, che sembrano aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori grazie soprattutto allo stato di forma strepitoso di Erling Haaland. Il Chelsea di Maresca è terzo, mentre sorprende il Sunderland, quarto con 19 punti.

Poi tutte le altre big: Tottenham, Aston Villa, Manchester United, Liverpool e Bournemouth sono tutte a quota 18 punti, frutto di prestazioni altalenanti. I Red Devils, in particolare, sembrano in ripresa e guardano al futuro con fiducia. In coda, invece, la lotta è serrata: Fulham, Leeds, Burnley, West Ham, Nottingham Forest (grande delusione, già due cambi in panchina) e Wolverhampton faticano a trovare continuità e devono correre ai ripari se vorranno evitare guai seri. Sembra già disperata la situazione dei Lupi, che hanno esonerato Vitor Pereira e ora cercano un nuovo allenatore.

CLASSIFICA

Arsenal 26

Manchester City 22

Chelsea 20

Sunderland 19

Tottenham 18

Aston Villa 18

Manchester United 18

Liverpool 18

Bournemouth 18

Crystal Palace 17

Brighton 16

Brentford 16

Everton 15

Newcastle 12

Fulham 11

Leeds 11

Burnley 10

West Ham 10

Nottingham Forest 9

Wolverhampton 9