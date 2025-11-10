Il punto sulla Premier League - Arsenal, è l'anno buono? Crisi Liverpool, Chelsea terzo
La Premier League non fa prigionieri. Un anno fa fu il Manchester City a incappare in un periodo complicato, che portò la squadra di Guardiola ad accumulare un distacco dalla vetta incolmabile già nel girone d'andata. Anche stavolta sono i campioni in carica a essere in difficoltà: dopo un inizio perfetto, il Liverpool sembra essersi disunito e ha perso cinque delle ultime sei partite.
Il campionato inglese resta molto equilibrato. In testa c'è l'Arsenal con 26 punti e un percorso quasi perfetto: 8 vittorie, 2 pareggi e solo una sconfitta. Alle spalle dei Gunners riecco i Guardiola-boys, che sembrano aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori grazie soprattutto allo stato di forma strepitoso di Erling Haaland. Il Chelsea di Maresca è terzo, mentre sorprende il Sunderland, quarto con 19 punti.
Poi tutte le altre big: Tottenham, Aston Villa, Manchester United, Liverpool e Bournemouth sono tutte a quota 18 punti, frutto di prestazioni altalenanti. I Red Devils, in particolare, sembrano in ripresa e guardano al futuro con fiducia. In coda, invece, la lotta è serrata: Fulham, Leeds, Burnley, West Ham, Nottingham Forest (grande delusione, già due cambi in panchina) e Wolverhampton faticano a trovare continuità e devono correre ai ripari se vorranno evitare guai seri. Sembra già disperata la situazione dei Lupi, che hanno esonerato Vitor Pereira e ora cercano un nuovo allenatore.
CLASSIFICA
Arsenal 26
Manchester City 22
Chelsea 20
Sunderland 19
Tottenham 18
Aston Villa 18
Manchester United 18
Liverpool 18
Bournemouth 18
Crystal Palace 17
Brighton 16
Brentford 16
Everton 15
Newcastle 12
Fulham 11
Leeds 11
Burnley 10
West Ham 10
Nottingham Forest 9
Wolverhampton 9
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.