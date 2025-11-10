Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atletico, la nuova proprietà: "Investiamo in un club storico. Centro sportivo? Piani ambiziosi"

Atletico, la nuova proprietà: "Investiamo in un club storico. Centro sportivo? Piani ambiziosi"
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Yvonne Alessandro
Oggi alle 14:26
Yvonne Alessandro

"L’Atletico Madrid e i suoi principali azionisti - Miguel Angel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group e i fondi gestiti da Ares Management - hanno raggiunto un accordo affinché Apollo Sports Capital (“ASC”), società globale di investimento sportivo di Apollo (NYSE: APO), diventi azionista di maggioranza del club". Il comunicato dell'Atletico Madrid dunque annuncia così l'ingresso del nuovo proprietario e azionista di maggioranza Apollo Sports Capital.

Il fondo statunitense da 850 miliardi di dollari di asset, tuttavia, non cambia troppo gli equilibri del club madrileno dal punto di vista delle figure competenti a livello dirigenziale. Da un lato infatti l’amministratore delegato, Miguel Angel Gil, resta tale. E a seguito dell'annuncio di ASC ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di accogliere un nuovo partner impegnato con il club. Apollo Sports Capital è un grande alleato che rispetta la storia, le tradizioni e l’identità dell’Atlético de Madrid e dei suoi tifosi, e allo stesso tempo apporta risorse e entusiasmo per continuare a sostenere la nostra crescita e competitività".

Poi ha aggiunto: "Questa nuova e stimolante fase si baserà sul modello che ha guidato i nostri progressi negli ultimi anni. L’Atlético non sarebbe dove si trova oggi senza il sostegno di Wanda Group, Quantum Pacific e Ares, il cui appoggio ci ha rafforzato in momenti decisivi. I nostri successi riflettono anche la dedizione dei nostri dipendenti, l’impegno dei nostri giocatori e allenatori e, soprattutto, la passione incrollabile dei nostri tifosi, il vero cuore e l’anima del club. Guardando al futuro, vediamo una grande opportunità per favorire una crescita solida e sostenibile dell’Atlético de Madrid, basata sul nostro patrimonio. Per me era fondamentale contare su un partner investitore a lungo termine che credesse nella nostra strategia e potesse potenziare le nostre attività fuori dal campo, con lo sviluppo della Ciudad del Deporte".

Robert Givone, socio di Apollo e co-gestore di ASC, in veste di rappresentante della nuova proprietà del club ha dichiarato: "L’Atletico Madrid è una delle grandi istituzioni sportive d’Europa ed è un onore per Apollo Sports Capital investire in questo club storico e nel suo patrimonio di oltre 120 anni. Miguel Angel ha fatto un lavoro straordinario nel trasformare l’Atlético, e per noi era essenziale sostenere la continuità della sua leadership, oltre a investire nella squadra e nella comunità locale. Siamo entusiasti di sostenere la squadra e onorare il suo spirito e le sue tradizioni, contribuendo allo sviluppo della Ciudad del Deporte e al miglioramento dell’esperienza dei tifosi. Supportare i piani ambiziosi per la Ciudad del Deporte potrà generare un valore significativo sia per il club sia per l’economia locale".

