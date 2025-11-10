Ufficiale Atletico Madrid, colpo di scena: cambia il proprietario, comanda Apollo Sports Capital

L’Atletico Madrid passa di mano. Il club spagnolo ha comunicato pochi istanti fa la vendita ufficiale delle sue azioni ad Apollo Sports Capital, che da questo momento diventa azionista di maggioranza. Si tratta di un’operazione enorme, poiché i quattro principali azionisti riducono la loro partecipazione per consentire l’ingresso del nuovo investitore del Metropolitano. "L’Atlético Madrid e i suoi principali azionisti - Miguel Angel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group e i fondi gestiti da Ares Management - hanno raggiunto un accordo affinché Apollo Sports Capital (“ASC”), società globale di investimento sportivo di Apollo (NYSE: APO), diventi azionista di maggioranza del club", recita il comunicato.

Da evidenziare la continuità di Gil Marin alla guida della società rojiblanca: l’amministratore delegato continuerà ad avere un ruolo di rilievo all’interno della società. E anche Enrique Cerezo, attuale presidente dell'Atletico, manterrà il suo ruolo attuale e la quota azionaria. Per confermare la linea vincente di una coppia che nell'arco degli ultimi anni ha permesso di consolidare la banda di Simeone e non solo ai vertici del calcio spagnolo ed europeo. Con un'identità fortissima e un brand in continua espansione.

"L’investimento di ASC - spiega l'Atletico Madrid nella nota - rafforzerà la posizione del club tra l’élite del calcio e sosterrà l’ambizione di offrire successi a lungo termine ai milioni di tifosi in tutto il mondo. In quanto investitore a lungo termine, ASC collaborerà con gli attuali azionisti e con la dirigenza dell’Atlético Madrid per consolidare la stabilità finanziaria del club, la sua competitività sportiva e il suo impatto sociale". Sui piani previsti c'è chiarezza: "Gli azionisti prevedono di apportare nuovo capitale per sostenere i piani a lungo termine del club, inclusi ulteriori investimenti nelle squadre dell’Atlético Madrid e in importanti progetti infrastrutturali. Tra questi figura lo sviluppo della Ciudad del Deporte, un nuovo centro sportivo e di intrattenimento situato accanto allo stadio Riyadh Air Metropolitano".

L’obiettivo del progetto: "Trasformarsi in una destinazione di riferimento mondiale per lo sport, il tempo libero, la cultura e le attività comunitarie. Grazie alla vasta esperienza di Apollo nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento, ASC mira a creare un polo urbano dinamico e multidisciplinare al servizio dei cittadini di Madrid". Quanto al passaggio di consegne ad Apollo Sports Capital, questo verrà completato nel primo trimestre del 2026.