Real, Valverde non raggiunge l'Uruguay: lesione alla gamba destra, i tempi dello stop
"Dopo gli esami effettuati oggi sul nostro giocatore Fede Valverde dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione al muscolo semimembranoso della gamba destra". Questo il bollettino medico del Real Madrid, pubblicato qualche istante fa, a proposito delle condizioni fisiche del centrocampista uruguaiano di 27 anni.
Il giocatore ha avvertito dei fastidi all’adduttore della gamba destra durante i minuti finali della partita contro il Rayo Vallecano (0-0), e per evitare problemi Xabi Alonso ha deciso di sostituirlo all’83º minuto. Dopo aver valutato le sue condizioni fisiche, i medici delle merengues hanno riscontrato una lesione al muscolo semimembranoso della gamba destra e secondo quanto appurato da MARCA lo stop equivarrà a circa 10 giorni.
Per questo motivo Valverde non si metterà in viaggio per raggiungere la Nazionale uruguaiana e quindi salterà le due amichevoli contro Messico e Stati Uniti. L’obiettivo ora è iniziare il percorso di recupero per cercare di essere pronto per la prima partita del Real Madrid dopo la sosta, il 23 novembre contro l’Elche nella Liga.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.