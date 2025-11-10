Real, Valverde non raggiunge l'Uruguay: lesione alla gamba destra, i tempi dello stop

"Dopo gli esami effettuati oggi sul nostro giocatore Fede Valverde dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione al muscolo semimembranoso della gamba destra". Questo il bollettino medico del Real Madrid, pubblicato qualche istante fa, a proposito delle condizioni fisiche del centrocampista uruguaiano di 27 anni.

Il giocatore ha avvertito dei fastidi all’adduttore della gamba destra durante i minuti finali della partita contro il Rayo Vallecano (0-0), e per evitare problemi Xabi Alonso ha deciso di sostituirlo all’83º minuto. Dopo aver valutato le sue condizioni fisiche, i medici delle merengues hanno riscontrato una lesione al muscolo semimembranoso della gamba destra e secondo quanto appurato da MARCA lo stop equivarrà a circa 10 giorni.

Per questo motivo Valverde non si metterà in viaggio per raggiungere la Nazionale uruguaiana e quindi salterà le due amichevoli contro Messico e Stati Uniti. L’obiettivo ora è iniziare il percorso di recupero per cercare di essere pronto per la prima partita del Real Madrid dopo la sosta, il 23 novembre contro l’Elche nella Liga.