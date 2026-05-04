La stagione del Liverpool in un dato: record di gol subiti su palla inattiva, ben 17

Dopo appena sei minuti della sfida contro il Manchester United, il Liverpool ha scritto l'ennesima pagina negativa della propria stagione. Nel big match di Old Trafford, i Reds hanno incassato subito il gol di Matheus Cunha su sviluppi di calcio piazzato, rete poi convalidata dal VAR.

Una marcatura che ha pesato doppio: non solo ha indirizzato subito la gara, ma ha certificato anche un record particolare: è stato il 17° gol subito da palla inattiva (rigori esclusi) in questa Premier League, il peggior dato di sempre per il club in una singola stagione del massimo campionato inglese. Superato così il precedente primato negativo (16), risalente addirittura al 1992-93.

La squadra di Arne Slot si presentava già in difficoltà, complici le assenze pesanti di giocatori chiave come Mohamed Salah, Alisson Becker e Alexander Isak. Dall’altra parte, il tecnico Michael Carrick ha potuto contare su una rosa quasi al completo, trovando subito il vantaggio. Il dato sui calci piazzati resta il vero campanello d’allarme: il Liverpool condivide ora il peggior rendimento difensivo della lega in questa voce insieme a West Ham United e Bournemouth, tutte a 17 reti subite da situazione da fermo.

Un problema strutturale che affonda le radici già nella prima parte di stagione, tanto da portare all’esonero del preparatore specifico dei piazzati a dicembre. Da allora i numeri sono leggermente migliorati, ma non abbastanza da evitare un primato poco onorevole. Eppure, il paradosso è evidente: se in difesa il Liverpool soffre, in attacco resta tra i migliori. I Reds hanno segnato 15 gol da palla inattiva, quarto miglior dato della Premier, dietro solo ad Arsenal, Manchester United e Leeds United.