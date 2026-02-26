Europa League, Vecino gioca contro Bianco: le formazioni ufficiali di Celta Vigo-PAOK
Matias Vecino inizierà dal 1' la gara di questa sera contro il PAOK, valida per il ritorno del playoff di Europa League. Sul fronte opposto, l'ex Fiorentina Alesandro Bianco. Di seguito le formazioni ufficiali del match in programma alle ore 21, che vedrà i padroni di casa del Celta Vigo (vincitori per 2-1 all'andata) ricevere appunto la visita dei greci:
Celta Vigo (4-1-2-3): Radu; Rodriguez, Starfelt, Marcos Alonso, Carreira; Vecino; Iago Aspas, Moriba; Rueda, Borja Iglesias, Swedberg. Allenatore: Giraldez.
PAOK (4-2-3-1): Tsiftsis; Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba; Ozdoev, Zafeiris; Sanchez, Bianco, Chatsidis; Giakoumakis. Allenatore: Lucescu.
