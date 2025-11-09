Il Real può fare il vuoto. Il Barcellona per il controsorpasso al Villarreal: il programma de LaLiga
Dopo le vittorie di Atletico Madrid e Villarreal, il Real Madrid e soprattutto il Barcellona sono chiamate a rispondere in questa domenica di Liga, che si aprirà alle 14:00 con la sfida al San Mames tra Athletic Club e Oviedo. Si prosegue alle 16:15 con il derby tra Rayo Vallecano e Real Madrid, con i blancos che se vincessero si porterebbero momentaneamente a sette punti dal secondo posto attualmente occupato dal Villarreal. Alle 18:30 Valencia-Betis e Maiorca-Getafe. Chiude la dodicesima giornata il Barcellona, ospite sul campo del Celta Vigo.
PROGRAMMA 12^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Elche-Real Sociedad 1-1
Sabato 8 novembre
Girona-Alaves 1-0
Siviglia-Osasuna 1-0
Atletico Madrid-Levante 3-1
Espanyol-Villarreal 0-2
Domenica 9 novembre
Athletic Bilbao-Oviedo
Rayo Vallecano-Real Madrid
Maiorca-Getafe
Valencia-Betis
Celta Vigo-Barcellona
Real Madrid 30
Villarreal* 26
Barcellona 25
Atlético Madrid* 25
Betis 19
Espanyol* 18
Getafe 17
Siviglia* 16
Alavés* 15
Elche* 15
Rayo Vallecano 14
Atletico Bilbao 14
Celta Vigo 13
Real Sociedad* 13
Osasuna* 11
Girona* 10
Levante* 9
Mallorca 9
Valencia 9
Real Oviedo 8
*una gara in più
