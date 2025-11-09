Il Real può fare il vuoto. Il Barcellona per il controsorpasso al Villarreal: il programma de LaLiga

Dopo le vittorie di Atletico Madrid e Villarreal, il Real Madrid e soprattutto il Barcellona sono chiamate a rispondere in questa domenica di Liga, che si aprirà alle 14:00 con la sfida al San Mames tra Athletic Club e Oviedo. Si prosegue alle 16:15 con il derby tra Rayo Vallecano e Real Madrid, con i blancos che se vincessero si porterebbero momentaneamente a sette punti dal secondo posto attualmente occupato dal Villarreal. Alle 18:30 Valencia-Betis e Maiorca-Getafe. Chiude la dodicesima giornata il Barcellona, ospite sul campo del Celta Vigo.

PROGRAMMA 12^ GIORNATA

Venerdì 7 novembre

Elche-Real Sociedad 1-1

Sabato 8 novembre

Girona-Alaves 1-0

Siviglia-Osasuna 1-0

Atletico Madrid-Levante 3-1

Espanyol-Villarreal 0-2

Domenica 9 novembre

Athletic Bilbao-Oviedo

Rayo Vallecano-Real Madrid

Maiorca-Getafe

Valencia-Betis

Celta Vigo-Barcellona

Real Madrid 30

Villarreal* 26

Barcellona 25

Atlético Madrid* 25

Betis 19

Espanyol* 18

Getafe 17

Siviglia* 16

Alavés* 15

Elche* 15

Rayo Vallecano 14

Atletico Bilbao 14

Celta Vigo 13

Real Sociedad* 13

Osasuna* 11

Girona* 10

Levante* 9

Mallorca 9

Valencia 9

Real Oviedo 8

*una gara in più