Coppa del Re, bene Siviglia, Valencia e Real Sociedad. Oviedo fuori con un club di Serie C
Tantissime gare giocate questa sera in Spagna nel primo turno di Coppa del Re. Al Girona servono i tempi supplementari per battere 2-3 ed eliminare il Constancia, club baleare che milita nella terza serie iberica. Eliminato, invece, il Real Oviedo, battuto a domicilio ai supplementari dal Ourense, anch'egli club di terza serie. Tutto facile per il Valencia, che liquida con un 5-0 il Maracena. In serata vincono Real Sociedad e Siviglia.
Queste le gare di Coppa del Re di questa sera
Atl. Tordesillas - Burgos CF 1-2 d.t.s.
Constancia - Girona 2-3 d.t.s.
Ourense CF - R. Oviedo 4-2 d.t.s.
Langreo - Racing Club Ferrol 0-1 d.c.r.
SD Logrones - Racing Santander 0-4
UCAM Murcia - Cadice 1-3
Guadalajara - Cacereno 2-1
Inter de Valdemoro - Getafe 0-11
Maracena - Valencia 0-5
Rayo Majadahonda - CF Talavera 1-4
Roda - Granada 1-5
San Fernando - Albacete 0-3
Tropezon - Cultural Leonesa 1-3
RSD Alcala - Tenerife 0-4
Utebo FC - Huesca 0-3
CD Extremadura - Las Palmas 3-1
SD Negreira - Real Sociedad 0-3
Toledo - Siviglia 1-4