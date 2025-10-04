LaLiga, il 6° turno: il big match oggi è Real Madrid-Villarreal, domani Barcellona a Siviglia
Prosegue il testa a testa in vetta alla classifica Real Madrid e Barcellona. La lotta eterna fra due club da sempre rivali. I blaugrana comandando ora la classifica ma scenderanno in campo soltanto domani pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 16.15 sul campo del Siviglia mentre oggi toccherà alle Merengues affrontare il Villarreal, terzo incomodo in classifica e reduce dal 2-2 in Champions League contro la Juventus. All'Atletico Madrid invece il compito di chiudere la giornata domenica sera. Alle 21 la squadra del Cholo Simeone scenderà in campo a Vigo contro un Celta in difficoltà in graduatoria mentre il Colchoneros, vogliono immediatamente rilanciarsi in classifica verso i quartieri alti che valgono l'Europa che conta.
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Osasuna - Getafe 2-1
Sabato 4 ottobre
Real Oviedo - Levante ore 14:00
Girona - Valencia ore 16:15
Athletic Club - Maiorca ore 18:30
Real Madrid - Villarreal ore 21:00
Domenica 5 ottobre
Alaves - Elche ore 14:00
Siviglia - Barcellona ore 16:15
Espanyol - Real Betis ore 18:30
Real Sociedad - Rayo Vallecano ore 18:30
Celta Vigo - Atletico Madrid ore 21:00
LA CLASSIFICA
Barcellona 19
Real Madrid 18
Villarreal 16
Elche 13
Atlético Madrid 12
Betis 12
Espanyol 12
Getafe 11*
Siviglia 10
Atletico Bilbao 10
Osasuna 10*
Alavés 8
Valencia 8
Real Oviedo 6
Levante 5
Rayo Vallecano 5
Celta Vigo 5
Real Sociedad 5
Mallorca 5
Girona 3
*una gara in più