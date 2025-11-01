La Real Sociedad esce dalla zona rossa: 3-2 all'Athletic all'ultimo respiro

La Real Sociedad strappa tre punti all'Athletic Club in pieno recupero: finisce 3-2 all'Estadio Municipal de Anoeta e a deciderla è una rete di Gorrotxategi al 92'. La partita era stata sbloccata per i padroni di casa dal gol di Brais Mendez al 38', ma l'Athletic ha trovato l'immediato pareggio con Guruzeta al 42'. Ad inizio ripresa la Real Sociedad si è riportata avanti con Guedes al 47' , ma Navarro ha riportato le cose in parità al 79'. In pieno recupero al 92' ecco il colpo da ko.

LALIGA, 11ª GIORNATA



Getafe - Girona 2-1

Villarreal - Rayo Vallecano 4-0

Atlético Madrid - Siviglia 3-0

Real Sociedad - Athletic 3-2

Real Madrid - Valencia

Levante - Celta Vigo

Alavés - Espanyol

Barcellona - Elche

Betis - Maiorca

Oviedo - Osasuna

CLASSIFICA



1. Real Madrid 27

2. Villarreal 23*

3. Barcellona 22

4. Atlético Madrid 22*

5. Espanyol 18

6. Getafe 17*

7. Betis 16

8. Rayo Vallecano 14*

9. Elche 14

10. Athletic 14*

11. Siviglia 13

12. Alavés 12

13. Real Sociedad 12*

14. Celta Vigo 10

15. Osasuna 10

16. Levante 9

17. Maiorca 9

18. Valencia 9

19. Oviedo 7

20. Girona 7*

*una gara in più