La Real Sociedad esce dalla zona rossa: 3-2 all'Athletic all'ultimo respiro

La Real Sociedad esce dalla zona rossa: 3-2 all'Athletic all'ultimo respiro
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 20:47Calcio estero
Daniele Najjar

La Real Sociedad strappa tre punti all'Athletic Club in pieno recupero: finisce 3-2 all'Estadio Municipal de Anoeta e a deciderla è una rete di Gorrotxategi al 92'. La partita era stata sbloccata per i padroni di casa dal gol di Brais Mendez al 38', ma l'Athletic ha trovato l'immediato pareggio con Guruzeta al 42'. Ad inizio ripresa la Real Sociedad si è riportata avanti con Guedes al 47' , ma Navarro ha riportato le cose in parità al 79'. In pieno recupero al 92' ecco il colpo da ko.

LALIGA, 11ª GIORNATA

Getafe - Girona 2-1
Villarreal - Rayo Vallecano 4-0
Atlético Madrid - Siviglia 3-0
Real Sociedad - Athletic 3-2
Real Madrid - Valencia
Levante - Celta Vigo
Alavés - Espanyol
Barcellona - Elche
Betis - Maiorca
Oviedo - Osasuna

CLASSIFICA

1. Real Madrid 27
2. Villarreal 23*
3. Barcellona 22
4. Atlético Madrid 22*
5. Espanyol 18
6. Getafe 17*
7. Betis 16
8. Rayo Vallecano 14*
9. Elche 14
10. Athletic 14*
11. Siviglia 13
12. Alavés 12
13. Real Sociedad 12*
14. Celta Vigo 10
15. Osasuna 10
16. Levante 9
17. Maiorca 9
18. Valencia 9
19. Oviedo 7
20. Girona 7*

*una gara in più

