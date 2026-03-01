LaLiga, pazzo 2-2 tra Elche ed Espanyol: beffa finale per i biancoblu, ripresi su rigore
La domenica di Liga si apre con Elche-Espanyol, match terminato con un pareggio per 2-2. Ospiti avanti due volte: con Garcia dopo 7 minuti e con Romero al 57'. Alle stoccate biancoblu risponde colpo su colpo la formazione di casa, che trova la rete che assicura 1 punto nel finale con rigore trasformato da Rafa Mir. Beffa atroce per la squadra di Gonzalez, che con una vittoria avrebbe agguantato la zona eurpea. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Il programma della 25^ giornata de LaLiga
Venerdì 27 febbraio
Levante-Alaves 2-0
Sabato 28 febbraio
Rayo Vallecano-Athletic 1-1
Barcellona-Villarreal 3-1
Maiorca-Real Sociedad 0-1
Real Oviedo-Atletico Madrid 0-1
Domenica 1° marzo
Elche-Espanyol 2-2
Valencia-Osasuna
Betis-Siviglia
Girona-Celta Vigo
Lunedì 23 febbraio
Real Madrid-Getafe
La classifica de LaLiga
1. Barcellona 64 punti*
2. Real Madrid 60
3. Atletico Madrid 51*
4. Villarreal 51*
5. Real Betis 42
6. Celta Vigo 37
7. Espanyol 36*
8. Real Sociedad 35*
9. Athletic Bilbao 35*
10. Osasuna 33
11. Girona 30
12. Getafe 29
13. Siviglia 29
14. Alaves 27*
15. Rayo Vallecano 27*
16. Elche 26*
17. Valencia 26
18. Maiorca 24*
19. Levante 21*
20. Real Oviedo 16
*una gara in più