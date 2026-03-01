LaLiga, è ancora allarme razzismo: El Hilali denuncia insulti in campo da parte di Rafa Mir

Altro presunto episodio di razzismo in Liga. Al 78’ di Elche–Espanyol, Omar El Hilali ha denunciato un insulto a sfondo razzista che gli sarebbe stato rivolto da Rafa Mir: “viniste en patera”, espressione offensiva che allude all’arrivo in Europa su un’imbarcazione di fortuna.

L’arbitro ha immediatamente applicato il protocollo antirazzismo, fermando il gioco per circa tre minuti e informando i capitani delle due squadre, come previsto dalle procedure della federazione spagnola in caso di segnalazioni di questo tipo. L’episodio è stato poi riportato nel referto arbitrale e ora verrà valutato dagli organi competenti per eventuali provvedimenti disciplinari, oltre agli accertamenti del caso.

La partita è ripresa regolarmente e ha vissuto un finale ad alta tensione: al 90’, proprio Rafa Mir ha trasformato il rigore del 2-2, chiudendo il match in parità. Un epilogo che ha inevitabilmente acceso le polemiche, con l’episodio denunciato da El Hilali destinato a far discutere nelle prossime ore tra ricostruzioni, eventuali testimonianze dei presenti in campo e l’analisi delle immagini.

Resta ora da capire se emergeranno ulteriori elementi a supporto della denuncia e quali decisioni verranno prese sul piano disciplinare. Nel frattempo, l’ennesimo caso riporta al centro del dibattito il tema degli insulti razzisti nei campi di calcio e l’efficacia delle misure di contrasto.