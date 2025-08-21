Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Lanzini torna a casa. Adios River Plate, l'argentino si trasferisce al Velez Sarsfield

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
ieri alle 23:56Calcio estero
di Giacomo Iacobellis

Manuel Lanzini è il quinto rinforzo del Vélez per la stagione in corso. Ad annunciarlo è lo stesso club argentino, che informa i suoi tifosi circa l'acquisto a titolo definitivo del trequartista classe 1993. Di seguito il comunicato ufficiale del Fortín.

Il comunicato ufficiale del Velez
"Il Club Atlético Vélez Sarsfield è lieto di annunciare l'ingaggio di Manuel Lanzini come nuovo giocatore della sua squadra professionistica. Il talentuoso centrocampista, che ha avuto un breve passaggio nelle nostre Divisioni Inferiori, torna al Fortín per diventare il quinto rinforzo in vista di un semestre ricco di sfide importanti. Lanzini ha sviluppato una carriera internazionale di successo che lo ha portato a vestire le maglie di River Plate, Fluminense (Brasile), West Ham United (Inghilterra) e Al-Jazira (Emirati Arabi), oltre a far parte della Selezione Argentina in diversi cicli. Il suo percorso lo ha consolidato come un centrocampista di grande valore, con visione di gioco, capacità di conduzione e abilità nel creare superiorità negli ultimi metri.

L'arrivo di Manu non rappresenta solo un valore calcistico, ma anche una risorsa di esperienza per il club. La sua qualità e il suo bagaglio di esperienza saranno fondamentali in un semestre in cui il Vélez affronterà obiettivi molto importanti: la disputa del Torneo Clausura 2025, la Supercoppa Argentina contro il Central Córdoba, e i quarti di finale della CONMEBOL Libertadores 2025, competizione in cui la squadra ha grandi speranze. Con il suo arrivo, il Fortín aggiunge un nome di qualità a un roster che continua a rafforzarsi per essere all'altezza degli impegni in arrivo. Benvenuto a casa, Manu!".

