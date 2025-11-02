Ligue 1, dopo sei partite il Rennes torna a vincere. Goleada allo Strasburgo
Rennes a valanga sullo Strasburgo in una sfida valida per l'11ª giornata di Ligue 1. Grande protagonista Esteban Lepaul, attaccante classe 2000 che ha realizzato una tripletta. Bretoni in rete anche con Meite mentre di Nanasi il gol della bandiera per gli alsaziani. Rennes che torna a vincere dopo che nelle ultime 6 partite aveva ottenuto 5 pareggi e una sconfitta.
Sabato 1 novembre
Paris Saint Germain - Nizza 1-0
Monaco - Paris FC 0-1
Auxerre - Marsiglia 0-1
Domenica 2 novembre
Rennes - Strasburgo 4-1
Tolosa - Le Havre ore 17:15
Lille - Angers ore 17:15
Lens - Lorient ore 17:15
Nantes - Metz ore 17:15
Brest - Lione ore 20:45
CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 24
2. Marsiglia 22
3. Monaco 20
4. Strasburgo 19
5. Lione 19
6. Lens 19
7. Lille 17
8. Nizza 17
9. Rennes 15
10. Tolosa 14
11. Paris FC 14
12. Le Havre 12
13. Angers 10
14. Brest 9
15. Nantes 9
16. Lorient 9
17. Auxerre 7
18. Metz 5
MARCATORI
9 gol: Panichelli (Strasburgo)
8 gol:Lepaul (Rennes)
7 gol: Greenwood (Marsiglia)
6 gol: Diop (Nizza)
5 gol: Fati (Monaco), Kebbal (Paris FC)