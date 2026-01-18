Ligue 1, Fonseca è on fire (e a -2 da De Zerbi): sesta vittoria di fila per il Lione

Per l’Olympique Lione un’altra serata da tre punti. Al Groupama Stadium, i ragazzi di Sage confermano il momento d’oro superando il Brest per 2-1 e allungando a sei la striscia di vittorie consecutive in tutte le competizioni. Un successo che consente ai Gones di salire al quarto posto e portarsi a due sole lunghezze dal Marsiglia.

La scena è tutta per Endrick, al debutto in Ligue 1 con la maglia del Lione: il brasiliano accende subito il pubblico con una fiammata in avvio e sfiora il gol prima dell’intervallo. L’episodio chiave arriva al 19’, quando Del Castillo lascia il Brest in dieci per un fallo su Tagliafico. In superiorità numerica, i padroni di casa colpiscono con Sulc, implacabile nel finalizzare l’azione di Moreira, e con il sinistro potente di Abner nel recupero del primo tempo. Nella ripresa il Brest prova a riaprirla con Dina Ebimbe nel finale, ma non basta: il Lione gestisce e porta a casa un successo pesante nella corsa all’Europa.

Questo il programma della 18ª giornata di Ligue 1



Venerdì 16 gennaio

Monaco - Lorient 1-3

Paris Saint Germain - Lille 3-0

Sabato 17 gennaio

Lens - Auxerre 1-0

Tolosa - Nizza 5-1

Angers - Marsiglia 2-5

Domenica 18 gennaio

Strasburgo - Metz 2-1

Rennes - Le Havre 1-1

Nantes - Paris Fc 1-2

Lione - Brest ore 20:45

Questa la classifica di Ligue 1

1. Lens — 43 punti (18 partite giocate)

2. PSG — 42 (18)

3. Olympique Marsiglia — 35 (18)

4. Lione — 33 (17)

5. Lilla — 32 (18)

6. Rennes — 31 (18)

7. Racing Strasburgo — 27 (18)

8. Tolosa — 26 (18)

9. Monaco — 23 (18)

10. Brest — 22 (18)

11. Angers — 22 (18)

12. Lorient — 22 (18)

13. Paris — 19 (18)

14. Le Havre — 19 (18)

15. Nizza — 18 (18)

16. Nantes — 14 (18)

17. Auxerre — 12 (18)

18. Metz — 12 (18)