Ligue 1, il Lille frena nella corsa alla Champions League: solo un pari con il Le Havre

Finisce in parità la sfida tra Lille e Le Havre, un risultato che pesa in maniera diversa per le due squadre. I padroni di casa vedono rallentare la corsa al terzo posto (l'ultimo utile per la Champions League), mentre gli ospiti compiono un passo importante verso la salvezza. Allo Stade Pierre Mauroy è il Lille a fare la partita sin dall’inizio, con Haraldsson grande protagonista. È proprio l’islandese a sbloccare il match al 29’, sfruttando l’assist di Perraud e premiando la superiorità dei suoi. La reazione del Le Havre, però, è immediata: pochi minuti dopo Soumaré trova il pari di testa, riaprendo tutto.

Nella ripresa il Lille spinge ancora, ma trova sulla sua strada un attento Diaw, decisivo in più occasioni. Nonostante l’assedio finale, il risultato non cambia più. Un punto che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa, ma che avvicina sensibilmente il Le Havre alla permanenza in Ligue 1, in attesa anche dei risultati delle rivali.

Il programma completo

Nantes - Marsiglia 3-0

PSG - Lorient 2-2

Metz - Monaco 1-2

Nizza - Lens 1-1

Lille - Le Havre 1-1

Auxerre - Angers

Paris FC - Brest

Strasburgo - Tolosa

Lione - Rennes

Classifica

PSG 70*

Lens 64*

Lilla 58*

Lione 57

Rennes 56

Monaco 54*

Marsiglia 53*

Strasburgo 46

Lorient 42*

Tolosa 38

Brest 38

Paris FC 38

Angers 34

Le Havre 32*

Nizza 31*

Auxerre 25

Nantes 23*

Metz 16*

*una gara in più