Ligue 1, pazzo Le Havre-Metz con 8 gol. Il Lilla aggancia Fonseca, il Rennes insegue dietro
La 31^ giornata di Ligue 1 prosegue e arrivano i verdetti del tardo pomeriggio. La difesa del Rennes resiste ancora e si prende il derby bretone contro il Nantes per 2-1: ha deciso una rete in pieno recupero di Valentin Rongier che ha mandato in estasi i tifosi rossoneri.
Il Paris FC cade in casa contro il Lilla, che invece mette la quarta e con un rigore trasformato da Fernandez-Pardo al 26' aggancia il Lione di Fonseca al terzo posto del campionato francese. In piena zona Champions League.
Spettacolare invece, a sorpresa, Le Havre-Metz: nello scontro da zone basse di classifica, è stato un inseguimento continuo condito da otto gol complessivi (4-4) e il pareggio al minuto 85 dell'ultima della classe che però si trova a -13 dalla zona salvezza. Eppure la matematica non condanna ancora i granata, aggrappati al barlume di speranza. Ma servirebbe un miracolo a questo punto della stagione.
Ligue 1, il programma completo del 31° turno
Venerdì 24 aprile
Brest - Lens 3-3
Sabato 25 aprile
Lione - Auxerre 3-1
Angers - PSG 0-3
Tolosa - Monaco 2-2
Domenica 26 aprile
Lorient - Strasburgo 2-3
Rennes - Nantes 2-1
Le Havre - Metz 4-4
Paris FC - Lilla 0-1
Marsiglia - Nizza
Classifica
Paris Saint-Germain 69
Lens 63
Lione 57
Lilla 57
Rennes 56
Marsiglia 52
Monaco 51
Strasburgo 46
Lorient 41
Brest 38
Paris FC 38
Tolosa 38
Angers 34
Le Havre 31
Nizza 29
Auxerre 25
Nantes 20
Metz 16