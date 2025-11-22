Rullo di tamburi per Pogba, Zakaria torna titolare: Rennes-Monaco, le formazioni ufficiali

Occhi su Rennes-Monaco. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match, valido per la 13esima giornata di Ligue 1, e come previsto, Paul Pogba è presente: non parte dal primo minuto nell'undici titolare di coach Pocognoli, ma figura in panchina e incrocia le dita per riassaporare il campo a 26 mesi dall'ultima partita ufficiale (il 3 settembre con la Juve e contro l'Empoli).

Di ritorno da un infortunio al ginocchio, Lukas Hradecky prende il posto di Köhn. Anche il capitano ed ex Juve Denis Zakaria torna titolare, a centrocampo al fianco di Mamadou Coulibaly. In attacco, George Ilenikhena beneficia della sua seconda conferma dal 1' della stagione, con Akliouche e Ansu Fati a supporto.

MONACO (3-4-2-1): Hradecky; Salisu, Kehrer, Teze; Diatta, Zakaria, Coulibaly, Ouattara; Akliouche, Ansu Fati; Ilenikhena.

A disposizione: Bierreth, Caio Henrique, Camara, Golovin, Kohn, Michal, Minamino, Pogba, Vanderson.

Allenatore: Pocognoli.

RENNES (5-3-2): Samba; Frankowski, Aït-Boudlal, Jacquet, Brassier, Al-Tamari; Rongier, Camara, Cissé; Embolo, Lepaul.

Allenatore: Beye.

IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA

Venerdì 21 novembre

Nizza-Marsiglia 1-5

Sabato 22 novembre

Lens-Strasburgo (17.00)

Rennes-Monaco (19.00)

PSG-Le Havre (21.05)

Domenica 23 novembre

Auxerre-Lione (15.00)

Brest-Metz (17.15)

Nantes-Lorient (17.15)

Tolosa-Angers (17.15)

Lille-Paris FC (20.45)

LA CLASSIFICA

Marsiglia 28*

PSG 27

Lens 25

Strasburgo 22

Lille 20

Monaco 20

Lione 20

Rennes 18

Nizza 17*

Tolosa 16

Paris FC 14

Le Havre 14

Angers 13

Metz 11

Brest 10

Nantes 10

Lorient 10

Auxerre 7

*una partita in più