Rullo di tamburi per Pogba, Zakaria torna titolare: Rennes-Monaco, le formazioni ufficiali

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:29Calcio estero
Yvonne Alessandro

Occhi su Rennes-Monaco. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match, valido per la 13esima giornata di Ligue 1, e come previsto, Paul Pogba è presente: non parte dal primo minuto nell'undici titolare di coach Pocognoli, ma figura in panchina e incrocia le dita per riassaporare il campo a 26 mesi dall'ultima partita ufficiale (il 3 settembre con la Juve e contro l'Empoli).

Di ritorno da un infortunio al ginocchio, Lukas Hradecky prende il posto di Köhn. Anche il capitano ed ex Juve Denis Zakaria torna titolare, a centrocampo al fianco di Mamadou Coulibaly. In attacco, George Ilenikhena beneficia della sua seconda conferma dal 1' della stagione, con Akliouche e Ansu Fati a supporto.

MONACO (3-4-2-1): Hradecky; Salisu, Kehrer, Teze; Diatta, Zakaria, Coulibaly, Ouattara; Akliouche, Ansu Fati; Ilenikhena.
A disposizione: Bierreth, Caio Henrique, Camara, Golovin, Kohn, Michal, Minamino, Pogba, Vanderson.
Allenatore: Pocognoli.

RENNES (5-3-2): Samba; Frankowski, Aït-Boudlal, Jacquet, Brassier, Al-Tamari; Rongier, Camara, Cissé; Embolo, Lepaul.
Allenatore: Beye.

IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Nizza-Marsiglia 1-5

Sabato 22 novembre
Lens-Strasburgo (17.00)
Rennes-Monaco (19.00)
PSG-Le Havre (21.05)

Domenica 23 novembre
Auxerre-Lione (15.00)
Brest-Metz (17.15)
Nantes-Lorient (17.15)
Tolosa-Angers (17.15)
Lille-Paris FC (20.45)

LA CLASSIFICA
Marsiglia 28*
PSG 27
Lens 25
Strasburgo 22
Lille 20
Monaco 20
Lione 20
Rennes 18
Nizza 17*
Tolosa 16
Paris FC 14
Le Havre 14
Angers 13
Metz 11
Brest 10
Nantes 10
Lorient 10
Auxerre 7

*una partita in più

