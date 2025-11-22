Ligue 1, 13^ giornata: da Lens-Strasburgo al match del PSG, in ballo l'alta classifica
La 13^ giornata della Ligue 1 ieri è iniziata col botto, con il match tra Nizza e Marsiglia vinto dagli uomini di De Zerbi con un clamoroso 1-5 (mattatore Greenwood, autore di una doppietta). Il programma prosegue oggi, con 3 sfide decisamente da seguire. Apre le danze Lens-Strasburgo: si tratta delle due formazioni che chiudono il quartetto di testa, vogliose quindi di iscriversi ufficialmente alla lotta per il titolo o comunque di continuare a tenere il passo di PSG e Marsiglia. Proprio la formazione di Luis Enrique sarà impegnata in serata, in casa contro il Le Havre. Il primo incontro di un tour de force non da poco per i parigini, divisi tra Ligue 1 e Champions che si alterneranno ogni tre giorni fino a fine dicembre. Da non dimenticare, infine, la sfida delle 19.00 tra Rennes e Monaco (altro scontro con vista sull'Europa). Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Nizza-Marsiglia 1-5
Sabato 22 novembre
Lens-Strasburgo (17.00)
Rennes-Monaco (19.00)
PSG-Le Havre (21.05)
Domenica 23 novembre
Auxerre-Lione (15.00)
Brest-Metz (17.15)
Nantes-Lorient (17.15)
Tolosa-Angers (17.15)
Lille-Paris FC (20.45)
LA CLASSIFICA
Marsiglia 28*
PSG 27
Lens 25
Strasburgo 22
Lille 20
Monaco 20
Lione 20
Rennes 18
Nizza 17*
Tolosa 16
Paris FC 14
Le Havre 14
Angers 13
Metz 11
Brest 10
Nantes 10
Lorient 10
Auxerre 7
*una partita in più
