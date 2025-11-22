Ligue 1, 13^ giornata: da Lens-Strasburgo al match del PSG, in ballo l'alta classifica

La 13^ giornata della Ligue 1 ieri è iniziata col botto, con il match tra Nizza e Marsiglia vinto dagli uomini di De Zerbi con un clamoroso 1-5 (mattatore Greenwood, autore di una doppietta). Il programma prosegue oggi, con 3 sfide decisamente da seguire. Apre le danze Lens-Strasburgo: si tratta delle due formazioni che chiudono il quartetto di testa, vogliose quindi di iscriversi ufficialmente alla lotta per il titolo o comunque di continuare a tenere il passo di PSG e Marsiglia. Proprio la formazione di Luis Enrique sarà impegnata in serata, in casa contro il Le Havre. Il primo incontro di un tour de force non da poco per i parigini, divisi tra Ligue 1 e Champions che si alterneranno ogni tre giorni fino a fine dicembre. Da non dimenticare, infine, la sfida delle 19.00 tra Rennes e Monaco (altro scontro con vista sull'Europa). Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA

Venerdì 21 novembre

Nizza-Marsiglia 1-5

Sabato 22 novembre

Lens-Strasburgo (17.00)

Rennes-Monaco (19.00)

PSG-Le Havre (21.05)

Domenica 23 novembre

Auxerre-Lione (15.00)

Brest-Metz (17.15)

Nantes-Lorient (17.15)

Tolosa-Angers (17.15)

Lille-Paris FC (20.45)

LA CLASSIFICA

Marsiglia 28*

PSG 27

Lens 25

Strasburgo 22

Lille 20

Monaco 20

Lione 20

Rennes 18

Nizza 17*

Tolosa 16

Paris FC 14

Le Havre 14

Angers 13

Metz 11

Brest 10

Nantes 10

Lorient 10

Auxerre 7

*una partita in più