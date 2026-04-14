Lineker aspro: "Arsenal, stai dimostrando al mondo che la pressione ti sta condizionando"

Gary Lineker, ex attaccante di Barcellona e Tottenham, è intervenuto di recente a 'Match of the Day' sulla BBC senza risparmiarsi nei confronti di Mikel Arteta e del suo Arsenal. I Gunners sono capitolati contro il Bournemouth (1-2), ritrovandosi il Manchester City a -6 e con una gara ancora da recuperare. La lotta al titolo di Premier League non è ancora decisa, mentre l'ex calciatore di 65 anni non perde tempo ad attaccare tutto il sistema del tecnico spagnolo.

"Gareggia contro se stesso", ha esordito Lineker, rincarando la dose con un'affermazione: "Stai dimostrando al mondo che la pressione ti sta condizionando", indicando l'allenatore spagnolo come responsabile del calo della squadra londinese. Passando poi in termini di analisi agli allenamenti "bizzarri" che Arteta da sempre confeziona all'Arsenal: "I metodi di allenamento di Arteta rasentano il ridicolo, oserei dire... Ovviamente, con le penne e tutti che tengono le penne, e poi proiettando video di TikTok su schermi giganti durante gli allenamenti... Se stanno gareggiando, devono semplicemente mantenere la calma".

Lineker ha tuttavia dato un consiglio ad Arteta: "Se fai qualcosa di diverso, fallo in privato, in segreto e assicurati che nessuno lo registri. Questo sarebbe il mio consiglio sincero. E deve essere difficile perché immagino che, nonostante tutto ciò, se stessero vincendo nessuno direbbe nulla", ha dichiarato l'ex Everton. "Il dilemma è che, se attirano l'attenzione e poi non vincono, allora la cosa può trasformarsi in un problema più grande".