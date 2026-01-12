Ufficiale Il Club Brugge saluta uno dei suoi migliori talenti: Kaye Furo passa al Brentford

Il Brentford mette a segno un colpo in prospettiva assicurandosi a titolo definitivo Kaye Furo dal Club Brugge. L’operazione, subordinata alle consuete autorizzazioni internazionali e al permesso di lavoro, porta in Premier League uno dei giovani attaccanti più promettenti del panorama belga. Il classe 2007 ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo con il club inglese.

A soli 18 anni, Furo vanta già un’esperienza significativa a livello senior e internazionale. Nella prima parte della stagione 2025/26 ha collezionato otto presenze complessive tra Champions League, Pro League e Coppa del Belgio, mettendo a referto un gol e un assist. Un percorso che ha convinto lo staff tecnico delle Bees, come sottolineato dall’allenatore Keith Andrews: "È un giocatore che seguiamo da tempo. Le sue caratteristiche si sposano perfettamente con il nostro progetto e sono certo che qui potrà crescere molto".

Cresciuto nel settore giovanile del Royal Antwerp, Furo è entrato nell’Academy del Club Brugge nel 2017, firmando il suo primo contratto professionistico appena quindicenne. Nel 2022/23 si è messo in evidenza in Youth League, segnando anche contro l’Atletico Madrid, mentre nella stagione successiva ha maturato esperienza con il Club NXT nella Challenger Pro League. Attaccante di 190 centimetri, potente e mobile, ha vissuto la sua definitiva esplosione nel 2024/25, realizzando otto gol in 18 presenze in seconda divisione, oltre a contributi decisivi in Youth League. Il debutto con la prima squadra del Brugge è arrivato nell’agosto 2025, nei preliminari di Champions League contro i Rangers.

Furo, di origini nigeriane, ha finora scelto la nazionale belga, giocando in tutte le categorie giovanili fino all’Under 21. Ora per lui si apre una nuova sfida in Premier League, con il Brentford pronto a puntare sul suo talento.