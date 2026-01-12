Barcellona, tutta la gioia del presidente Laporta: "Facciamo un calcio spettacolare"

Il Barcellona fa suo il primo trofeo del 2026, batte il Real Madrid e solleva sul cielo di Gedda la seconda Supercoppa di Spagna consecutiva. E nel post partita, il patron dei blaugrana Joan Laporta non trattiene la propria felicità ai microfoni di Movistar: "Sono molto contento per tutti i tifosi del Barcellona. Abbiamo una squadra che gioca un calcio spettacolare e offre prestazioni come quelle di oggi. Sono anche molto generosi e apprezzano il nostro contributo. Diciamo di essere come una grande famiglia, ed è vero".

Poi, l'elogio al tecnico Hansi Flick, che finora ha vinto tutte le nove finali disputate in carriera: "Sta andando alla grande. Vorremmo rivivere questa stagione tanto quanto la scorsa, e persino superarla. Per ora, abbiamo iniziato con la Supercoppa".

Sulla partita, ha aggiunto: "Non c'è un favorito in una finale Barça-Real Madrid, anche se eravamo in una forma migliore. Abbiamo iniziato molto bene, segnando, ma in due o tre minuti hanno pareggiato e ci hanno complicato la vita. Abbiamo superato anche questo".

Infine, un commento sul MVP Raphinha: "Ha segnato due gol, avrebbe potuto segnarne un altro. Lui detta l'intensità, il ritmo... ma è un lavoro di squadra. Abbiamo una squadra molto coesa. Giocano con spirito di squadra. Mi è piaciuto molto il gesto nei confronti di Araujo. Il suo ritorno. Sembrava contento, si sentiva di nuovo utile".