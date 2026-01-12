Le ultime sulla panchina del Manchester United: Carrick in vantaggio su Solskjaer

A Manchester il clima resta pesante, e per molti tifosi non è certo una novità. L’ennesimo fine settimana da dimenticare per il popolo dei Red Devils si è consumato con l’eliminazione al terzo turno di FA Cup contro il Brighton, vittorioso 2-1 a Old Trafford. Un risultato che ha aggravato ulteriormente una situazione già segnata da instabilità tecnica e tensioni societarie, esplose con l’addio anticipato di Ruben Amorim e la nomina provvisoria di Darren Fletcher alla guida della squadra.

Il club è ora chiamato a una scelta delicata: individuare il successore "definitivo" del tecnico portoghese. Nelle ultime ore sono circolati nomi di primo piano come Xavi Hernández, Gareth Southgate ed Enzo Maresca, senza dimenticare il suggestivo - ma poco realistico - ritorno della pista Zinedine Zidane, promesso alla nazionale francese. Tuttavia, secondo quanto filtra dall’Inghilterra, la dirigenza non avrebbe intenzione di puntare subito su un allenatore di grido, preferendo invece affidarsi a una soluzione temporanea fino al termine della stagione, per poi investire su un profilo di alto livello in estate.

Secondo Sky Sports UK, dopo una serie di incontri, due candidati avrebbero preso vantaggio sugli altri: Michael Carrick e Ole Gunnar Solskjaer. Il primo ha già ricoperto il ruolo di tecnico ad interim nella stagione 2021/22 e sembra favorito, mentre il norvegese ha guidato lo United per oltre cento partite tra il 2018 e il 2021, restando molto amato dalla tifoseria.