Arteta: "Arsenal la squadra più entusiasmante d'Europa. Noiosa? Dimmi chi lo dice!"

Mikel Arteta ha risposto con ironia alle provocazioni di Paul Scholes, il quale aveva etichettato l'Arsenal come la squadra "più noiosa" tra le candidate alla vittoria della Premier League. L'ex centrocampista del Manchester United aveva criticato lo scarso apporto realizzativo del quartetto offensivo dei Gunners — con Gyökeres capocannoniere a quota sei reti — e l'eccessiva dipendenza dai calci piazzati, situazione smentita dai numeri che vedono l'Arsenal dominare in Europa per reti segnate e clean sheet, oltre a essere l'unica squadra ad aver vinto tutte le otto gare della fase a gironi di Champions League.

Il tecnico spagnolo ha rivendicato con orgoglio il lavoro svolto finora: "Sento dire l'esatto opposto: in tutta Europa si dice che siamo la squadra più entusiasmante del continente, con il maggior numero di gol e di clean sheet. Forse ho fonti diverse". Quando gli è stato chiesto il motivo di una tale disparità di vedute tra l'Inghilterra e l'estero, ha risposto con sarcasmo: "Non so chi lo dica. Mandatemi i nomi, gli indirizzi e le email e magari potremo parlarne, ma non posso mettermi a consultare un intero elenco di persone". Al sentire il nome di Scholes, il tecnico si è alzato dalla scrivania della conferenza.

Con la semifinale di ritorno di Carabao Cup contro il Chelsea all'orizzonte e un vantaggio di 3-2 maturato all'andata, Arteta ha puntato tutto sulla fame di vittorie del gruppo. "La sfida più grande è unire squadra, giocatori e tifosi per goderci quel momento. Questo è ciò che mi spinge davvero. Vincere trofei è un ciclo che vuoi ripetere costantemente; alcuni dei miei non l'hanno mai fatto, quindi c'è sempre una prima volta. Credo che il gruppo sia davvero convinto di avere la capacità per riuscirci", ha concluso il tecnico, determinato a riportare un trofeo che ai Gunners manca dal 1993.