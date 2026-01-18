Liverpool, finalmente il vero Wirtz: non solo gol, è già al top in due speciali classifiche

Dopo mesi vissuti tra attese altissime e giudizi severi, Florian Wirtz sta finalmente mostrando il volto che ad Anfield tutti aspettavano. Il talento tedesco sta ritrovando continuità e peso specifico nel gioco del Liverpool, lasciandosi alle spalle un avvio di stagione giudicato al di sotto delle aspettative.

I segnali sono arrivati uno dopo l’altro. Prima la rete in Premier League contro il Fulham, poi una prestazione da protagonista assoluto in FA Cup contro il Barnsley: un gol, un assist e un contributo diretto nel 4-1 che ha lanciato i Reds al turno successivo. Sabato, infine, un’altra firma pesante contro il Burnley, con il gol dell’1-1 che ha evitato la sconfitta in campionato.

Numeri alla mano, Wirtz sta diventando sempre più centrale nello scacchiere di Arne Slot. Il trequartista tedesco vanta la miglior percentuale di successo nei duelli uno contro uno dell’intera Premier League (54%) tra i giocatori con almeno 50 presenze nel torneo. Non solo: con 31 occasioni create è già nella top five dei migliori assist-man del campionato.

Statistiche che certificano una crescita evidente e raccontano di un giocatore che, passo dopo passo, sta ritrovando brillantezza, fiducia e incisività. Il Liverpool se lo gode, Wirtz risponde sul campo: adesso l’obiettivo è trasformare queste fiammate in una nuova, solida certezza.