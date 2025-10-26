Liverpool, i senatori ci mettono la faccia. Robertson: "Solo noi possiamo tirarci fuori da qui"

Nel momento di maggior difficoltà sono i senatori a doverci mettere la faccia ed è quello che sta succedendo nel Liverpool dove, dopo il quarto ko di fila in Premier, alle parole di Van Dijk hanno fatto seguito quelle di Andy Robertson: "Dobbiamo lavorare di più, è semplice", ha detto a Liverpoolfc.com. "In allenamento e in partita, per recuperare meglio. Tutti noi dobbiamo farlo. Quando giochi in questa squadra di calcio, la gente pretende risultati. I tifosi viaggiano avanti e indietro, e vi garantisco che molti di loro, in trasferta, erano anche a Francoforte. Spendono un sacco di soldi per venire a sostenerci. In un momento difficile, l'unico modo per uscirne è impegnarsi ancora di più, correre di più e prendersi cura di sé un po' meglio. È quello che dobbiamo fare, perché i risultati non sono stati affatto buoni nelle ultime cinque, sei partite, e siamo gli unici che possono tirarci fuori da questa situazione".

Sulla gara con il Brentford: "Penso solo che non abbiamo fatto abbastanza senza palla. Con la palla, nel primo tempo abbiamo creato un paio di occasoni e abbiamo tenuto il possesso piuttosto bene. Ma non puoi venire a Brentford e aspettarti di farli giocare fuori dal campo perché saranno sempre pronti a combattere. Sai cosa ti aspetta qui, sono sempre gli stessi e sono così bravi. Hanno ricevuto tantissime seconde palle e sappiamo quanto siano bravi nei calci piazzati, abbiamo lavorato sulle rimesse laterali e su tutto il resto. Dopo cinque minuti, hai concesso tre rimesse laterali lunghe, una delle quali ci ha puniti. Da lì in poi la gara è stata in salita. Abbiamo continuato a lottare, ma non siamo riusciti a ottenere risultati soddisfacenti".

Su come rialzarsi: "Bisogna lottare per il controllo della partita perché tutti hanno sempre un piano di gioco contro di noi. Tutti gli allenatori della Premier League sono così talentuosi, soprattutto le squadre che hanno avuto un'intera settimana per prepararsi".