Liverpool, Slot avverte: "Non sarà un'estate di spese folli. Tsimikas? Potrebbe rientrare"

I tifosi che speravano in un'altra campagna acquisti faraonica del Liverpool potrebbero rimanere delusi questa volta. Andrew Robertson e Mohamed Salah lasceranno Anfield a giugno, mentre Arne Slot ha dichiarato di volere un rimpiazzo della stella egiziana con gol e assist. Nonostante ciò, l'allenatore non ha dato garanzie sul fatto che la società replicherà gli investimenti monstre della scorsa estate, che hanno toccato i 450 milioni di sterline.

Tra i nomi accostati ai Reds dopo l'annuncio dell'addio di Salah spicca quello di Yan Diomande, ala del Lipsia. "Non userei l'espressione 'grande estate davanti a noi' perché non sappiamo esattamente cosa accadrà", ha dichiarato Slot a Sky Sports UK. "Al momento sappiamo che Robbo e Mo se ne andranno. Ma sappiamo anche che Konstantinos Tsimikas potrebbe rientrare", ha detto l'olandese, in merito al terzino greco in prestito alla Roma.

"Dobbiamo trovare un modo per sostituire un giocatore come Mo, il che non sarà mai facile se si guardano i numeri che ha prodotto per otto o nove anni". Infatti, senza l'ex Fiorentina e Roma, servirà una pedina di spessore. "È impossibile sostituirlo con un solo giocatore, quindi dovremo ripartire i suoi gol tra gli altri elementi della rosa. Come abbiamo dimostrato la scorsa stagione, quando i giocatori se ne vanno di solito si cerca di rimpiazzarli. Al nostro livello, però, questo comporta costi elevatissimi e molto denaro".