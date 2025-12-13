Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Gomez infortunato, Slot fa entrare Momo Salah al 26': applausi di Anfield per l'egiziano

Oggi alle 17:16Calcio estero
Michele Pavese

Mohamed Salah è tornato in campo. Dopo essere stato escluso dalla sfida di martedì scorso in Champions League contro l’Inter, l'attaccante egiziano ha cominciato dalla panchina il match contro il Brighton ma è entrato al 26' al posto del terzino destro Joe Gomez, costretto a uscire per infortunio. Dominik Szoboszlai si è così spostato sull’out difensivo, lasciando al numero 11 la posizione preferita.

All’ingresso in campo, Salah è stato accolto dai tanti applausi di Anfield, con i tifosi che hanno intonato cori in suo onore, temendo che questa potrebbe trattarsi della sua ultima apparizione con la maglia dei Reds. L’egiziano ha subito mostrato la sua classe: al primo pallone toccato, ha dribblato diversi avversari e servito Alexis Mac Allister, il cui cross per Hugo Ekitike è stato intercettato dal portiere Bart Verbruggen. Il Liverpool ha trovato il vantaggio quasi immediato, grazie a un gol di Ekitike dopo appena 47 secondi.

Salah aveva recentemente espresso la sua frustrazione per la gestione di Slot: "Sono molto deluso. Ho dato tanto a questa squadra negli anni, soprattutto la scorsa stagione. Ora sono in panchina senza capire il perché. Sembra che qualcuno volesse che portassi tutta la responsabilità. Questo è ciò che provo". Il ritorno in campo sembra segnare la chiusura di questo capitolo turbolento, anche se il futuro è tutto da scrivere.

