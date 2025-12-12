Disgelo Salah-Slot: l'egiziano convocato per la sfida di domani contro il Brighton

Dopo giorni di tensione, segnati dalle dichiarazioni esplosive dopo la partita col Leeds e dalla seguente "punizione" inflitta da Arne Slot, Mohamed Salah tornerà regolarmente nel gruppo del Liverpool per la sfida di Premier League contro il Brighton. L’egiziano, 33 anni, era stato escluso dalla gara di Champions League contro l’Inter a causa del malcontento manifestato dopo l'ennesima panchina. "Parlerò con Mo questa mattina e l’esito determinerà il futuro", ha dichiarato Slot in conferenza, sottolineando come ogni discussione sul futuro del giocatore debba avvenire direttamente con lui presente.

Il colloquio tra allenatore e attaccante si è tenuto al centro di allenamento AXA e, secondo The Times e Sky Sports UK, è stato costruttivo. Salah ha avuto modo di chiarire le proprie frustrazioni e la relazione con Slot sembra migliorata. L’incontro ha permesso di reintegrare il calciatore nel gruppo per il match contro i Seagulls, garantendo un clima più disteso prima della partenza per la Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio in Marocco.

Nonostante il ritorno in squadra, il futuro dell’egiziano resta aperto: Salah si era detto disponibile a un eventuale trasferimento a gennaio e il mercato invernale sarà decisivo per il suo destino a Liverpool. Prima di lasciare il club per la CAN, avrà però l’opportunità di dimostrare il proprio valore sul campo e ricucire il rapporto con i tifosi. Il match contro il Brighton segna quindi un ritorno simbolico: l’ultima occasione del 2025 per vedere Salah all’opera ad Anfield, in attesa di capire se il suo percorso con i Reds proseguirà nel 2026.