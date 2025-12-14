Il Real vince al pelo, Xabi Alonso irritato: "Su Vinicius rigore netto e non si va al VAR"

Celta Vigo e Manchester City hanno messo in forte dubbio la permanenza di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid, eppure la reazione rabbiosa dimostrata in trasferta contro l'Alaves questa sera dopo essere stato riacciuffato ha permesso di guadagnare tempo. Un lusso concesso dal gol in apertura di Mbappé e dalla rete del sorpasso decisiva di Rodrygo al 76'. "La partita è stata combattuta, siamo partiti molto bene, poi abbiamo perso il controllo del pallone. Nel secondo tempo siamo ripartiti bene, creando occasioni. Abbiamo concesso gol nell’unica azione in cui Valdepeñas ha sbagliato", ha analizzato il match il tecnico delle merengues.

"La squadra ha continuato a metterci la faccia, contro un avversario molto intenso", ha proseguito. "Il secondo gol ci dà i tre punti e sono molto contento". Tuttavia, verso il tramonto della gara c'è stato un contatto sospetto ricevuto da Vinicius nell'area dell'Alaves, ma il direttore di gara non ha assegnato il penalty. Senza nemmeno essere richiamato a rivedere l'azione: "Parlo dell’azione, non dell’arbitro. Mi sembra un rigore netto, mi sorprende che non si vada al VAR".

Andando oltre il caso del rigore, Xabi Alonso ha poi raccontato quale significato ci sia dietro gli abbracci con Vinicius e Rodrygo: "Noi siamo molto concentrati su noi stessi e uniti, preparando una partita ogni tre giorni. Do molto merito alla vittoria: con molte assenze, Valdepeñas ha esordito, lo applaudo per il debutto e per la sua partita. Siamo tutti uniti in questo. La dinamica va portata avanti, una partita non è sufficiente. C’è ancora molto, bisogna dare continuità".

Aggiungendo poi un dettaglio che denota l'ambiente compatto: "Siamo uniti in questo, la squadra ha gareggiato molto bene. L’unione è fondamentale, è l’unico modo perché la solidità del lavoro quotidiano ci dia il miglioramento che vogliamo".