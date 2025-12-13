"Due settimane di fila? No, no": Salah se la ride e stavolta evita interviste

"Due settimane di fila? No, no...": Mohamed Salah se la ride sfilando di fronte ai giornalisti che lo attendevano in zona mista e stavolta evita ulteriori danni.

L'attaccante egiziano è tornato a difendere la maglia dei Reds nella sffida vinta 2-0 contro il Brighton (grazie alla doppietta di Ekitike), nella quale ha fornito un assist. Arne Slot lo ha reintegrato in squadra dopo il suo sfogo (leggi qui le sue parole) e la conseguente esclusione in Champions League, contro l'Inter, schierandolo nella ripresa. Al termine del match dunque, a pochi giorni dalla partenza con la Nazionale egiziana per la Coppa d'Africa, l'ex Fiorentina ha preferito non alimentare ulteriormente il fuoco delle polemiche, evitando ulteriori interviste.

Il tecnico Arne Slot parlando alla BBC ha spiegato: "Ho detto molte volte prima che ciò che è stato detto tra di noi rimarrà tra di noi. Avevamo bisogno di lui e ha fornito l'assist per il 2-0, il che è bello per noi. Siamo stati troppe volte in questa stagione dalla parte sbagliata della classifica. Lui ora va in Coppa d'Africa e questo significa per noi il fatto di avere un altro giocatore in meno. Questo è ciò che sapevamo prima dell'inizio della stagione. Speriamo che uno o due giocatori possano tornare dagli infortuni".