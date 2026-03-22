Liverpool, sfida da 40 milioni al Manchester United per il talento del Fulham Antonee Robinson

Con l’avvicinarsi della sosta per le nazionali, il calcio per club entra in pausa e lascia spazio anche alle prime grandi manovre di mercato in vista della prossima stagione. Marzo si avvia alla conclusione e molte squadre, tra obiettivi ormai definiti e traguardi sfumati, stanno già iniziando a pianificare le strategie per l’estate. Un periodo in cui indiscrezioni e trattative iniziano a prendere forma, con diversi top club pronti a muoversi in anticipo.

Tra i nomi più caldi c’è quello di Antonee Robinson, esterno sinistro del Fulham che sta attirando l’attenzione di due colossi della Premier League: Liverpool e Manchester United. Le due squadre, tra le più titolate d’Inghilterra, sarebbero pronte a sfidarsi sul mercato per assicurarsi il laterale statunitense, protagonista di una stagione di alto livello con 19 presenze e un assist finora.

Secondo le ultime indiscrezioni di CaughtOffside, il Fulham non ha intenzione di privarsi facilmente del proprio giocatore e avrebbe fissato il prezzo intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra importante, che obbligherà entrambe le pretendenti a un investimento significativo. Si prospetta quindi un vero e proprio duello di mercato tra Reds e Red Devils, con Robinson pronto a diventare uno dei nomi più contesi della prossima finestra estiva.