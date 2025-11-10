Guardiola, 1000 panchine in carriera. Klopp scherza: "Io le ho raggiunte 81 partite fa"

Il traguardo delle 1000 panchine in carriera è un lusso per pochi, ma non per il "genio" del calcio spagnolo scuola Barcellona Pep Guardiola. L'allenatore di 54 anni, in occasione della maxi sfida di Premier League del suo Manchester City contro il Liverpool ieri, ha tagliato questo record personale da allenatore e Jurgen Klopp non ha perso tempo per applaudirlo.

Il suo più grande amico e rivale, l'allenatore tedesco ha risposto così alle parole di Guardiola rilasciate in conferenza stampa post-trionfo, attraverso le quali ha confessato di sentire la mancanza di Klopp. Tutto tramite un videomessaggio divertente che ritrae l'attuale Global Sports Director di Red Bull: "Pep, amico mio, benvenuto nel Club dei 1000. Non posso credere che tu sembri così giovane e che tu abbia già raggiunto questo incredibile traguardo. Probabilmente non c’è bisogno di dire che l’ho raggiunto 81 partite fa (ride, ndr), ma è probabilmente l’unica volta che ci sono arrivato prima di te".

Scherzi a parte, Klopp ha voluto condividere sentimenti di stima e rispetto per Guardiola: "L’ho detto un milione di volte: è stato un piacere e un onore affrontarti così spesso durante le nostre carriere. Le partite più difficili, ma comunque quelle che mi sono piaciute di più, perché eri e sei un’ispirazione per tutti noi. Il modo in cui capisci il calcio è praticamente ineguagliabile". Nella conclusione del pensiero, l'ex allenatore del Liverpool augura il meglio al mister catalano per le prossime "1000" panchine, magari coronandolo con una festa e "un bicchiere di vino rosso".