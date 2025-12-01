Luis Enrique scontento, il PSG non sembra più invincibile. Gli alibi ci sono ma non bastano

La sconfitta del Paris Saint-Germain per 1-0 in casa del Monaco ha lasciato Luis Enrique profondamente insoddisfatto. Il tecnico spagnolo, visibilmente contrariato, ha criticato senza giri di parole la prestazione della sua squadra. "Con tutti questi errori è impossibile pensare di vincere. Non meritavamo di più: dobbiamo accettare il livello mostrato oggi", ha dichiarato, sottolineando la necessità di rivedere il match per comprendere appieno le mancanze del gruppo.

Durante i 90 minuti il PSG è andato costantemente in difficoltà, incapace di superare la feroce pressione del Monaco. Il gol di Minamino al 70’ è bastato per infliggere ai campioni d’Europa la seconda sconfitta stagionale in Ligue 1, la stessa cifra registrata in tutto l’ultimo campionato. Un passo falso che è costato il primato dopo la vittoria del Lens sul campo dell'Angers.

La serata del Louis II ha messo in luce anche l’incertezza del tecnico nelle scelte: in Francia la stampa lo ha bocciato per l’undici titolare e per i cambi, giudicati poco incisivi. Il k.o. nel Principato conferma il peso di un calendario estenuante: senza una vera preparazione estiva e con numerosi infortuni -tra cui Hakimi, Doué e Nuno Mendes - il PSG ha mostrato un evidente calo fisico, aspetto che preoccupa molto il tecnico asturiano. Così diventa molto difficile ripetere la fantastica scorsa stagione.