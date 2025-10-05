Barcellona a Siviglia per il contro-sorpasso al Real: out Yamal, tocca a Ferran Torres
Alle 16.15 il Barcellona è di scena a Siviglia: dopo il successo del Real Madrid di ieri contro il Villarreal, i blaugrana vogliono il contro-sorpasso in vetta alla Liga. Hansi Flick ha risolto i dubbi sull'attacco del Barça ed allo stadio Sánchez Pizjuán schiererà i suoi migliori attaccanti ad esclusione dell'infortunato Lamine Yamal, con Ferran Torres a rimpiazzarlo insieme ad Olmo e Rashford, dietro a Lewandowski. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida che sta per iniziare con le scelte dei due tecnici.
Le formazioni ufficiali di Siviglia-Barcellona
Siviglia: Odysseas, Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo, Agoumé, Sow, Mendy, Vargas, Alexis, Isaac Romero.
Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Ferran, Olmo, Rashford; Lewandowski
A disposizione: Kochen, Eden Aller, Balde, Christensen, Eric, Casadó, Dro e Toni Fernández. Allenatore: Hansi Flick.
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Osasuna - Getafe 2-1
Sabato 4 ottobre
Real Oviedo - Levante 0-2
Girona - Valencia ore 2-1
Athletic Club - Maiorca ore 2-1
Real Madrid - Villarreal ore 3-1
Domenica 5 ottobre
Alaves - Elche ore 14:00
Siviglia - Barcellona ore 16:15
Espanyol - Real Betis ore 18:30
Real Sociedad - Rayo Vallecano ore 18:30
Celta Vigo - Atletico Madrid ore 21:00
LA CLASSIFICA
1. Real Madrid 21*
2. Barcellona 19
3. Villarreal 16*
4. Elche 13
5. Atletico Bilbao 13*
6. Atlético Madrid 12
7. Betis 12
8. Espanyol 12
9. Getafe 11*
10. Siviglia 10
11. Osasuna 10*
12. Levante 8*
13. Alaves 8
14. Valencia 8*
15. Real Oviedo 6*
16. Girona 6*
17. Rayo Vallecano 5
18. Celta Vigo 5
19. Real Sociedad 5
20. Maiorca 5*
*una partita in più
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.