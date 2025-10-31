Lo scandalo scommesse in Turchia si allarga: 149 arbitri sospesi, inchiesta su 3.700 calciatori

Lo scandalo scommesse che ha travolto il calcio turco, dopo che la federcalcio locale ha rivelato che 371 arbitri hanno profili attivi su portali di betting, continua ad allargarsi. La commissione disciplinare per il calcio professionistico ha infatti sospeso 149 fischietti, tutti accusati di aver scommesso su partite del campionato turco, utilizzando account regolarmente registrati su piattaforme online.

Secondo quanto riportato dai media turchi, le verifiche coprono un periodo di almeno cinque anni e potrebbero portare a nuovi sviluppi. La TFF ha infatti previsto stabilito sospensioni comprese tra otto e dodici mesi, mentre la posizione di altri tre direttori di gara — definiti “più che sospetti” — è ancora al vaglio

La cosa preoccupante, però, è che lo scandalo non si fermerebbe al mondo arbitrale. Secondo quanto riferito da Habertürk, anche tutti i club turchi, dalla Superlig fino alle serie minori, sarebbero ora sotto inchiesta. Nel fascicolo risultano coinvolti 3.700 calciatori, un numero che, secondo gli inquirenti, è destinato ad aumentare man mano che l’indagine prosegue.