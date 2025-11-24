Il ds Campos racconta: "Il momento più bello vissuto al PSG è stato con Luis Enrique"

Presente al Campus PSG nella giornata odierna, in occasione dei 50 anni del centro sportivo di formazione del club transalpino, il direttore sportivo Luis Campos è tornato su una discussione decisiva tra Luis Enrique e gli allenatori delle squadre giovanili. Un momento che il direttore sportivo portoghese descrive come il più bello della sua avventura nella Capitale francese.

"La prima cosa importante che abbiamo creato qui è stata l’opportunità, per tutti gli allenatori, di condividere. C’è stato un incontro di due ore su questo. È stato il momento migliore che abbia vissuto in questo club. È stato un momento di condivisione. Luis Enrique ha potuto esporre i suoi principi di gioco", le parole del dirigente del Paris riportate da Foot Mercato.

A proposito di questo interessante dietro le quinte, Campos ha proseguito: "Luis Enrique ha detto: 'Non vi do idee di allenamento, o su come giocare…', ma ha detto: 'Vi spiego il mio metodo di lavoro. Siete voi a dover creare i vostri esercizi adattandovi ai vostri giocatori'. Quando i giocatori che salgono di categoria devono capire questi principi", il pensiero dell'attuale allenatore del PSG. "Così, quando arrivano più in alto, non si trovano in difficoltà", la chiosa. Un metodo che alla fine ha dato i suoi frutti, alla luce della recente esplosione di baby prodotti casalinghi come Ndjantou e Mayulu, tra gli altri.