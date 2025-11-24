Marsiglia-Newcastle, Howe avvisa: "Viaggiato in anticipo. Siamo del tutto dentro la Champions"

Il Newcastle è messo bene in Champions League. Al momento è sesto nella classifica a girone unico del torneo, con la qualificazione diretta agli ottavi in pugno dopo tre vittorie consecutive contro Union Saint-Gilloise, Benfica e Athletic Bilbao. Domani, contro il Marsiglia di Roberto De Zerbi, non intende fare un passaggio a vuoto e mantenere la posizione vantaggiosa tra i piani alti.

Eddie Howe, allenatore dei Magpies, ha presenziato in conferenza stampa per presentare la sfida: "Siamo pienamente dentro la Champions League", ha esordito. "Dobbiamo semplicemente cercare di vincere ogni partita e questa sarà una gara difficile, in un ambiente impegnativo per noi.

Lo stadio (il Velodrome, ndr) è incredibile, un posto fantastico per giocare a calcio e sono sicuro che l’atmosfera sarà bollente. Tutte queste cose, per me, sono positive, ma abbiamo bisogno che ci aiutino a rendere la nostra prestazione ancora più forte".

Sulla preparazione in vista della partita contro il Marsiglia: "Le partite di Champions League sono diverse da quelle di Premier League. Stiamo sempre cambiando e aggiustando qualcosa, come abbiamo detto prima del match con il Manchester City", ha ricordato, perché il Newcastle in Premier League sta cercando di risalire la china della classifica dopo troppi punti persi per strada. "Abbiamo viaggiato in anticipo e ci alleneremo allo stadio. Domani la nostra preparazione sarà leggermente diversa, ma cercheremo di mantenere i giocatori mentalmente concentrati".

Poi Howe ha spiegato: "Le decisioni più importanti che dobbiamo prendere riguardano il modo in cui giocheremo e poi come i giocatori metteranno in pratica il piano. La battaglia a centrocampo sarà fondamentale per noi, dobbiamo fare bene tecnicamente con il pallone. Sarà una partita davvero difficile per noi, ma crediamo di poter essere all’altezza della sfida". Quanto alle ultime sulle condizioni dei suoi giocatori: "Stiamo bene, rinvigoriti dal risultato contro il Manchester City. Per quanto riguarda la squadra, siamo più o meno gli stessi: riaccogliamo Dan Burn dopo la squalifica, Anthony Gordon ed Emil Krafth sono venuti con noi, mentre Kieran Trippier no".

Quanto alle possibili scelte di formazione e la rotazione della rosa: "L’ho detto molte volte in questa stagione: avere fiducia nella rosa è davvero importante. Abbiamo giocatori molto bravi che saranno desiderosi di giocare. Abbiamo la profondità per affrontare queste partite".