Real Madrid, Vinicius irremovibile: incontra il presidente Perez e congela il rinnovo

Arriva una bomba di mercato da The Athletic: Vinicius Junior ha comunicato alla dirigenza del Real Madrid, e in particolare al presidente Florentino Perez, che non intende rinnovare il suo contratto finché il rapporto con l’allenatore Xabi Alonso rimarrà così difficile.

La posizione dell'esterno offensivo brasiliano è emersa in un incontro privato tra lui e il presidente del club madrileno alla fine di ottobre, come rivelato da spifferi di corridoio delle merengues. Come noto, però, il rapporto tra Vinicius e coach Alonso si è deteriorato nel corso della stagione, ma tutto risalirebbe alla semifinale del Mondiale per Club del 9 luglio, quando Alonso lo lasciò in panchina contro il PSG. Solo un infortunio dell’ultimo minuto di Trent Alexander-Arnold portò l’allenatore spagnolo a inserirlo nell’undici titolare, ma schierato a destra e non nella sua posizione preferita a sinistra.

Intanto c'è un dato di fatto: il contratto di Vinicius scade nel 2027. Le trattative di rinnovo erano iniziate a gennaio 2025 ma già allora si erano arenate. I motivi sono molteplici e non c'entra solo Xabi Alonso: la stella brasiliana guadagna circa 18 milioni di euro netti a stagione e da Madrid hanno proposto 20 milioni con il nuovo accordo, ma l'entourage del giocatore ha chiesto un contratto record, paragonabile al più ricco nella storia del club. Cristiano Ronaldo. Vale a dire fino a 30 milioni a stagione tra stipendio, bonus e premio di rinnovo.