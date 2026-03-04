Harry Maguire condannato a 15 mesi di reclusione a seguito di una rissa a Mykonos

Harry Maguire è stato condannato a 15 mesi di reclusione con sospensione condizionale a seguito dei fatti avvenuti nel 2020 a Mykonos. Maguire è stato riconosciuto colpevole di ripetute lesioni personali, tentata corruzione, violenza contro dipendenti pubblici e insulti.

Per questo episodio, sei anni fa, il difensore inglese fu condannato inizialmente a 21 mesi e 10 giorni dal tribunale greco. A seguito del ricorso presentato dai legali del giocatore si era riusciti ad annullare la condanna, dando vita a un nuovo processo completo. Che nel frattempo era stato rinviato quattro volte, prima di riprendere nella giornata odierna a Syros.

Secondo le informazioni raccolte dalla BBC, Maguire intende presentare ricorso alla Corte Suprema. L'inglese in questo periodo ha sempre rifiutato di risolvere il caso in via extragiudiziale, poiché convinto di poter vincere la causa.