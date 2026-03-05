Maguire e la condanna a 15 mesi di reclusione. Il giocatore ha rifiutato di pagare una tangente

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia della sentenza che condanna il difensore del Manchester United, Harry Maguire, a 15 mesi di reclusione per essere stato coinvolto in una rissa a Mykonos nel 2020.



Stando a quanto raccolto dal Sun, i soggetti coinvolti nella rissa avrebbero proposto a Maguire di farsi pagare 50mila sterline per porre fine al caso, trovando sempre un muro da parte del calciatore, pronto ad adire legalmente rischiando una condanna, ma cercando di riabilitare il suo nome.

Una fonte vicino al giocatore ha dichiarato alla testata: "Si sono offerti di chiudere la questione se avesse pagato 50.000 sterline. Preferirebbe essere dichiarato colpevole piuttosto che pagare una tangente. Non verranno mai presentate scuse o pagamenti e Harry scagionerà il suo nome. Non smetterà di lottare finché ciò non accadrà e si rivolgerà alla Corte Suprema se necessario".

La stessa fonte ha dichiarato: "Non ha pagato un solo centesimo e non lo farà mai. È rimasto fedele alle sue idee e ai suoi valori e non si muove. Per sei anni ci hanno ripetuto che la situazione si sarebbe potuta risolvere se avesse pagato 50.000 sterline. Il motivo per cui siamo arrivati ​​fin qui è perché Harry non lo farà. Tutto sarà svelato nel suo prossimo documentario".

Nonostante la condanna, Maguire ha regolarmente giocato ieri sera col Manchester United nella partita di Premier League contro il Newcastle.