Mamadou Koné rinnova con il Lorient: il 18enne ha firmato fino al giugno 2030

Mamadou Koné rinnova con il Lorient: il 18enne ha firmato fino al giugno 2030Ufficiale
Simone Lorini
Titolare in questo avvio di stagione e autore del gol vittoria contro il Lens (1-0) lo scorso 5 settembre, l'attaccante diciannovenne Mamadou Koné prosegue la sua avventura con il Lorient. Il club bretone ha infatti annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto dell'Ivoriano fino al giugno 2030, premiando le prestazioni del giovane talento.
Arrivato al Lorient nel settembre 2025 dall'Académie Africa Foot, in Mali, il promettente attaccante ha collezionato finora sei presenze nel suo primo campionato di Ligue 1, mettendo in mostra qualità e spirito di sacrificio. La firma arriva dopo che Koné si era già messo in luce nello scorso campionato con la squadra riserve, realizzando ben nove reti in 24 partite nel National 1.
Il prolungamento contrattuale rappresenta una giusta ricompensa per la crescita e l'impegno evidenziati negli ultimi mesi. Con questo accordo a lungo termine, i Merlus blindano uno dei prospetti più interessanti del proprio organico, garantendosi le prestazioni di un attaccante moderno e concreto in vista delle prossime stagioni.