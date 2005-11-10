Barcellona e Chelsea sempre sulle tracce di Angulo, fresco di esordio con il Sunderland

Secondo quanto rivelato dal giornalista Andres Ponce ai microfoni di Radio Diblu, Barcellona e Chelsea sono state a un passo dall'ingaggiare il giovane talento ecuadoriano Juan Riquelme Angulo fino all'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, prima del suo trasferimento dall'Independiente del Valle al Sunderland.

Il Sunderland ha battuto la concorrenza con un ruolo di primo piano

Le due grandi potenze europee avevano intenzione di tesserarlo per poi girarlo immediatamente in prestito a un altro club. A fare la differenza, tuttavia, è stato l'intervento diretto del tecnico del Sunderland, Regis Le Bris, il quale è riuscito a convincere il promettente diciottenne prospettandogli un ruolo centrale e di primo piano all'interno della prima squadra.

Una scommessa che ha già iniziato a dare i suoi frutti: Angulo ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia dei Black Cats la scorsa settimana, subentrando a partita in corso nella preziosa vittoria ottenuta contro il Brighton. La scelta di volare in Inghilterra anziché accettare le lusinghe delle big continentali sembra dunque premiarlo subito, garantendogli quel minutaggio e quello spazio di crescita che Barcellona e Chelsea, almeno nell'immediato, non avrebbero potuto assicurargli attraverso la formula del prestito.