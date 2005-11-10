Olise non è l'asociale che appare. Pavlovic: "In privato è totalmente diverso, ci divertiamo insieme"

Se sul terreno di gioco Michael Olise incanta con gol, assist e giocate di altissimo livello, nelle interviste del post-partita il francese mostra un profilo estremamente riservato, limitandosi spesso a risposte brevi e lapidarie. Un contrasto netto tra il talento esibito in campo e la ritrosia di fronte alle telecamere.

A svelare chi sia davvero l'attaccante all'interno dello spogliatoio del Bayern Monaco ci ha pensato il compagno di squadra Aleksandar Pavlović, che ai microfoni di Sport Bild ha raccontato un retroscena ben diverso sulla personalità del compagno: "È completamente diverso dalla sua immagine pubblica. È una persona molto divertente, simpatica e ride molto con noi. Vado d'accordo alla grande con lui, è un mio caro amico. È divertente passare del tempo insieme ed è un piacere condividere il campo con lui".