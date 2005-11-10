Henry contro le parole di Martinez: "Pensi a difendere. Se hai qualcosa da dire, non lo fai in tv"

Thierry Henry, leggenda del calcio inglese ora commentatore su CBS, ha giudicato duramente le parole di Lisandro Martínez sulla dirigenza del Manchester United dopo il 2-0 subito dall'Atlético Madrid: "A volte i giocatori criticano il club per forzare la cessione: non dico sia il caso di Martínez, ma è già successo. Se hai qualcosa da dire a qualcuno, glielo dici in faccia, vai nell'ufficio del manager e glielo spieghi, senza mandare messaggi a mezzo stampa.

Non difendo la dirigenza dello United, il loro mercato merita critiche e lui ha diritto di essere frustrato, ma perché farlo pubblicamente dopo una sconfitta? Se hai il coraggio di criticare la società davanti alle telecamere, devi averlo anche per affrontarli privatamente.

Quando un giocatore parla così, ci si chiede se voglia risolvere il problema o trovarsi una via d'uscita. E poi non dimentichiamo il campo: lo United ha perso 2-0. Martínez è un difensore e deve pensare a difendere: non puoi pretendere responsabilità dai piani alti e renderti intoccabile. Se fossi nello United, vorrei Martínez in una stanza con allenatore e dirigenza per un confronto onesto. Se non concordano sulla visione, va presa una decisione sul suo futuro. Dire ciò che pensi è un conto, ma bisogna capire se vuoi ancora far parte del club".