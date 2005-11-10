Real Madrid, Vinicius chiede protezione: "Le stelle del campionato vanno tutelate"

Dopo la rocambolesca vittoria per 4-3 in Champions League contro la Roma, Vinícius Júnior ha espresso profonda preoccupazione per il trattamento riservato ai giocatori di fantasia nel calcio spagnolo, lanciando un appello agli arbitri affinché tutelino maggiormente chi spettacolarizza il gioco. Il talento brasiliano del Real Madrid ha preso come esempio il proprio score disciplinare per evidenziare un problema strutturale: pur essendo il bersaglio di continui interventi fisici, spesso finisce per essere lui stesso il più sanzionato dai direttori di gara.

Come riportato da Mundo Deportivo, l'esterno ha sottolineato l'incongruenza della situazione usando parole molto dirette: "Ho visto una statistica secondo cui ho subito 500 falli, da cui sono scaturiti cinque cartellini rossi e non so quanti gialli... e i gialli sono sempre per Vini. Non lo capisco. Dobbiamo difendere i giocatori che fanno la differenza, come Lamine al Barcellona o Julián all'Atlético".