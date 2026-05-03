Man United-Liverpool, le formazioni ufficiali: torna Cunha, Slot conferma Woodman

Scelte fatte per il big match tra Manchester United e Liverpool, con diverse novità soprattutto tra i padroni di casa. I Red Devils ritrovano Matheus Cunha dal primo minuto, inserito nell’undici titolare in una formazione che cambia poco rispetto alla vittoria contro il Brentford.

Michael Carrick opta per una sola modifica: Amad Diallo parte dalla panchina e pure il giovane Shea Lacey resta fuori dall’undici iniziale. In difesa spazio ad Ayden Heaven accanto a Harry Maguire, con Lisandro Martinez che ha scontato la squalifica. Completano la formazione Lammens tra i pali, Dalot e Shaw sugli esterni, con Casemiro e Mainoo in mezzo al campo e un reparto offensivo guidato da Bruno Fernandes insieme a Mbeumo, Cunha e Sesko.

Sul fronte Liverpool, assenza pesante quella di Alexander Isak, fermato da un problema all’inguine che dovrebbe comunque consentirgli di rientrare entro fine stagione. In porta confermato Woodman, mentre la panchina vedrà diversi giovani, tra cui il difensore classe 2006 Mor Talla Ndiaye, pronto a vivere la sua prima esperienza con la prima squadra.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes, Cunha; Sesko.

Liverpool (4-3-3): Woodman, Jones; Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Frimpong, Gakpo, Wirtz.