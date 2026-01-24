Manchester United, Carrick elogia Cunha: "È un giocatore importante per noi"

Il tecnico del Manchester United Michael Carrick ha parlato ai media di Matheus Cunha: "È importante. Penso alla delusione, ovviamente, per tutti i ragazzi che non sono partiti titolari. Sai, entrare in campo, fare la differenza e si sente. Che si tratti effettivamente di fare la differenza, ed è qualcosa di cui abbiamo parlato questa settimana, fare la differenza in campo, da bordo campo o dallo spogliatoio. Ho visto i ragazzi sostenere la squadra in tribuna e festeggiare il gol.

Per me vedere quell'attaccamento, la coesione di tutti, è enorme, andando avanti. Matheus, sai, ha avuto un impatto enorme quando è entrato in campo. Il gol, ovviamente, ma per come ha affrontato la partita. Sono stato felicissimo di lui. Di nuovo, è qualcosa, andando avanti, di cui tutti possono beneficiare e questo fa molto".