Giallo Coppa d'Africa: tre giocatori del Senegal intossicati? Nessuna dichiarazione ufficiale

Sembra non finire mai la Coppa d’Africa. Il Senegal, sul campo, ha battuto il Marocco padrona di casa alzando al cielo il trofeo. Ma gli strascichi polemici che hanno accompagnato la sfida non si planano ancora. Riavvolgendo il nastro, abbiamo tutti ancora negli occhi la protesta dei giocatori dei Leoni della Teranga dopo il calcio di rigore assegnato agi avversari con annessa rissa che ha coinvolto chiunque.

Ismael Jakobs inoltre aveva parlato di un possibile avvelenamento da parte di alcuni compagni di squadra: Diatta, Niang e Sarr. I tre calciatori citati erano stati immediatamente portati in ospedale ma nessuna associazione competente ha riportato un referto sullo stato di salute dei tre calciatori aggiunto al fatto che non sono state rilasciate alcune dichiarazioni ufficiali in merito.