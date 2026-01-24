LaLiga, l'Osasuna vince nel recupero: contro il Rayo Vallencano finisce 3-1
Vittoria esterna dell’Osasuna che ha superato 3-1 il Rayo Vallecano. Vantaggio ospite nella prima frazione di gara con l’ex Sampdoria e Crotone Ante Budimir mentre il pareggio è arrivato ad inizio ripresa con Ciss. Nel recupero è arrivata la doppia rete decisiva per la squadra di Pamplona con un autogol di Vertrouwd e il tris di Osambela.
Venerdì 23 gennaio
Levante - Elche 3-2
Sabato 24 gennaio
Rayo Vallecano - Osasuna 1-3
Valencia - Espanyol ore 16:15
Siviglia - Athletic Club ore 18:30
Villarreal - Real Madrid ore 21:00
Domenica 25 gennaio
Atletico Madrid - Maiorca ore 14:00
Barcellona - Real Oviedo ore 16:15
Real Sociedad - Celta Vigo ore 18:30
Alaves - Real Betis ore 21:00
Lunedì 26 gennaio
Girona - Getafe ore 21:00
La classifica
1. Barcelona - 49 punti (20 giornate)
2. Real Madrid - 48 (20)
3. Villarreal - 41 (19)
4. Atletico Madrid - 41 (20)
5. Espanyol - 34 (20)
6. Real Betis - 32 (20)
7. Celta Vigo - 32 (20)
8. Osasuna 25 (21)
9. Elche - 24 (21)
10. Real Sociedad - 24 (20)
11. Athletic Bilbao - 24 (20)
12. Girona - 24 (20)
13. Rayo Vallecano - 22 (21)
14. Sevilla - 21 (20)
15. Real Mallorca - 21 (20)
16. Getafe - 21 (20)
17. Valencia - 20 (20)
18. Alaves - 19 (20)
19. Levante - 14 (20)
20. Real Oviedo - 14 (20)