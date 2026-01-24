LaLiga, l'Osasuna vince nel recupero: contro il Rayo Vallencano finisce 3-1

Vittoria esterna dell’Osasuna che ha superato 3-1 il Rayo Vallecano. Vantaggio ospite nella prima frazione di gara con l’ex Sampdoria e Crotone Ante Budimir mentre il pareggio è arrivato ad inizio ripresa con Ciss. Nel recupero è arrivata la doppia rete decisiva per la squadra di Pamplona con un autogol di Vertrouwd e il tris di Osambela.

Venerdì 23 gennaio

Levante - Elche 3-2

Sabato 24 gennaio

Rayo Vallecano - Osasuna 1-3

Valencia - Espanyol ore 16:15

Siviglia - Athletic Club ore 18:30

Villarreal - Real Madrid ore 21:00

Domenica 25 gennaio

Atletico Madrid - Maiorca ore 14:00

Barcellona - Real Oviedo ore 16:15

Real Sociedad - Celta Vigo ore 18:30

Alaves - Real Betis ore 21:00

Lunedì 26 gennaio

Girona - Getafe ore 21:00

La classifica

1. Barcelona - 49 punti (20 giornate)

2. Real Madrid - 48 (20)

3. Villarreal - 41 (19)

4. Atletico Madrid - 41 (20)

5. Espanyol - 34 (20)

6. Real Betis - 32 (20)

7. Celta Vigo - 32 (20)

8. Osasuna 25 (21)

9. Elche - 24 (21)

10. Real Sociedad - 24 (20)

11. Athletic Bilbao - 24 (20)

12. Girona - 24 (20)

13. Rayo Vallecano - 22 (21)

14. Sevilla - 21 (20)

15. Real Mallorca - 21 (20)

16. Getafe - 21 (20)

17. Valencia - 20 (20)

18. Alaves - 19 (20)

19. Levante - 14 (20)

20. Real Oviedo - 14 (20)